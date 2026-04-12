ஹா...ஹா...

'கால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வந்தது நல்லதா போச்சா, என்ன சொல்றே?'
'என் மனைவி இப்போதுதான் என் அம்மாவுக்கு மரியாதை கொடுத்து அடுப்பில் சமைக்கச் சொல்றாளே!'
-ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.
'இன்னிக்கு ஆபிஸ்ல இருந்து சீக்கிரமே கிளம்பிட்டீங்களே, ஏன்?'
'வீட்டில் விறகு அடுப்பில்தான் சமையல்... அதான்!'
' சர்வர், தோசையை வெந்ததும் வேகாததுமா கொண்டு வந்திருக்கீயே?'
'கிச்சன்ல கியால் தீர்ந்திருச்சி, சார்!'
'ஐம்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடறீங்களே... நீங்க வீட்டுக்குப் போகும்போது தள்ளிட்டுதான் போவீங்க?'
'அப்படிப் போனால்தான் வீட்டில் பெட்ரோலுக்கான பாக்கெட் மணி கிடைக்கும்!'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
'என்னங்க, நம்ப பையனுக்கு பொறுப்பு வந்திருக்கு...'
'எப்படிச் சொல்றே?'
'காத்தாலே மூணு மணிக்கு எழுந்து வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடப் போறான்!'
-ச.புவனேஸ்வரன், பாலவாக்கம்.
'காஸ் தட்டுப்பாடு வந்தப்புறம் அந்த
விறகுக் கடைக்காரரைப் பிடிக்க முடியலை...'
'ஏன்... என்னாச்சு அவருக்கு?'
'விறகு, மரத் தூள், கரின்னு எல்லாத்தையும் நல்ல விலைக்கு வித்துட்டாரு!'
'பைக்கில் மஞ்சள் டீசர்டில் போறாரே... அவர்தான் எங்க ஏரியாவுக்கு 'ஹீரோ' இப்போ!'
'அப்படியா... எந்தப் படத்துல நடிக்கிறாரு?'
'அதெல்லாம் இல்லை... வீட்டுக்கு வீடு சிலிண்டர் சப்ளை பண்றாரு!'
-சன்ஷி சம்ரு
தொடர்புடையது
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! அம்மா உணவகங்களில் இட்லி, சப்பாத்தி இல்லை!
தட்டுப்பாடு அச்சம்: பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகள்
சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு; இந்தியாவை பாதிக்குமா? - மத்திய அரசு விளக்கம்!
சிலிண்டர், பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு தொடர்ந்தால்...! என்னென்ன பாதிப்புகள்?
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை