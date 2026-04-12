மகளிர்மணி

ஹா...ஹா...

கால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வந்தது நல்லதா போச்சா, என்ன சொல்றே?

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:40 pm

'கால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வந்தது நல்லதா போச்சா, என்ன சொல்றே?'

'என் மனைவி இப்போதுதான் என் அம்மாவுக்கு மரியாதை கொடுத்து அடுப்பில் சமைக்கச் சொல்றாளே!'

-ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.



'இன்னிக்கு ஆபிஸ்ல இருந்து சீக்கிரமே கிளம்பிட்டீங்களே, ஏன்?'

'வீட்டில் விறகு அடுப்பில்தான் சமையல்... அதான்!'



' சர்வர், தோசையை வெந்ததும் வேகாததுமா கொண்டு வந்திருக்கீயே?'

'கிச்சன்ல கியால் தீர்ந்திருச்சி, சார்!'



'ஐம்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடறீங்களே... நீங்க வீட்டுக்குப் போகும்போது தள்ளிட்டுதான் போவீங்க?'

'அப்படிப் போனால்தான் வீட்டில் பெட்ரோலுக்கான பாக்கெட் மணி கிடைக்கும்!'

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.



'என்னங்க, நம்ப பையனுக்கு பொறுப்பு வந்திருக்கு...'

'எப்படிச் சொல்றே?'

'காத்தாலே மூணு மணிக்கு எழுந்து வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடப் போறான்!'

-ச.புவனேஸ்வரன், பாலவாக்கம்.



'காஸ் தட்டுப்பாடு வந்தப்புறம் அந்த

விறகுக் கடைக்காரரைப் பிடிக்க முடியலை...'

'ஏன்... என்னாச்சு அவருக்கு?'

'விறகு, மரத் தூள், கரின்னு எல்லாத்தையும் நல்ல விலைக்கு வித்துட்டாரு!'



'பைக்கில் மஞ்சள் டீசர்டில் போறாரே... அவர்தான் எங்க ஏரியாவுக்கு 'ஹீரோ' இப்போ!'

'அப்படியா... எந்தப் படத்துல நடிக்கிறாரு?'

'அதெல்லாம் இல்லை... வீட்டுக்கு வீடு சிலிண்டர் சப்ளை பண்றாரு!'

-சன்ஷி சம்ரு

