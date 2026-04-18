மாம்பழச் சாறு பொங்கல்

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

பழுத்த மாம்பழங்கள் - 6

அரிசி- அரை கிலோ

நெய், சர்க்கரை - தலா 250 கிராம்

முந்திரிப் பருப்பு, திராட்சை -தலா 20

ஏலக்காய்த் தூள்- 2 தேக்கரண்டி

செய்முறை:

அரிசியை சுத்தம் செய்து தண்ணீரில் வேகவைத்து வடித்துக்கொள்ள வேண்டும். திராட்சை, முந்திரி ஆகியவற்றை வறுத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின்பு மாம்பழத்தைச் சாறு பிழிந்து, சர்க்கரையுடன் ஏலக்காய்ப் பொடி, முந்திரிப் பருப்பு, திராட்சையையும் சேர்த்து, வடித்த சாதத்துடன் நெய்விட்டுக் கலந்து மேலும் கீழுமாக ஒன்றாகக் கிளறி இறக்கவேண்டும்.

ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.

