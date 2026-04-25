வீட்டுக் குறிப்புகள்

பெண்களின் அடிவயிற்றுக் கொழுப்பை நீக்க மாதுளம் பழத்தோலையும் ஒரு துண்டு இஞ்சியையும் அரைத்து, ஒரு டம்ளர் மோரில் கரைத்துக் குடித்தால் போதும். கொழுப்பு நன்கு கரையும்.
கொய்யா இலை கஷாயம் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்.
சுக்கை நன்றாக அரைத்துக் கொதிக்க வைத்து, புற்றுப் போட மூட்டு வலி குறையும்.
அகத்திக்கீரை பித்தக் கோளாறை சரி செய்யும். - விமலா சடையப்பன், காளனம்பட்டி.
உளுந்தம் கஞ்சி செய்யும்போது சுக்கைப் பொடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்தால், சுவையும் மணமும் அருமையாக இருக்கும்.
தண்ணீர் நிரம்பிய கிண்ணத்தில் இஞ்சியைப் போட்டு, பிரிட்ஜில் வைத்துவிட்டால் இஞ்சி புதியதாகவே இருக்கும். தண்ணீரை மட்டும் இரு நாள்களுக்கு ஒருமுறை மாற்ற வேண்டும்.
காலி ஃபிளவரை வேக வைக்கும் நீரில் இரண்டு தேக்கரண்டி பால் சேர்த்தால், நல்ல நிறத்துடன் இருக்கும்.
காய்கறிகளைத் திறந்துவைக்கக் கூடாது. பீன்ஸ், கேரட், முட்டைகோஸ் போன்றவற்றை அதிக நேரம் வேகவிடக்கூடாது.
வாழைக்காயை நறுக்கினால் கைகளில் ஏற்படும் கறையை உப்பு கலந்த நீரில் கழுவினால் சரியாகிவிடும்.
தானியம் எதுவானாலும் அதை மாவாக்கினால் சத்துகள் குறையும்.
