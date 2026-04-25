மகளிர்மணி

வீட்டுக் குறிப்புகள்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:03 pm

அமுதா அசோக் ராஜா

பெண்களின் அடிவயிற்றுக் கொழுப்பை நீக்க மாதுளம் பழத்தோலையும் ஒரு துண்டு இஞ்சியையும் அரைத்து, ஒரு டம்ளர் மோரில் கரைத்துக் குடித்தால் போதும். கொழுப்பு நன்கு கரையும்.

கொய்யா இலை கஷாயம் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்.

சுக்கை நன்றாக அரைத்துக் கொதிக்க வைத்து, புற்றுப் போட மூட்டு வலி குறையும்.

அகத்திக்கீரை பித்தக் கோளாறை சரி செய்யும். - விமலா சடையப்பன், காளனம்பட்டி.

உளுந்தம் கஞ்சி செய்யும்போது சுக்கைப் பொடித்து, ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்தால், சுவையும் மணமும் அருமையாக இருக்கும்.

தண்ணீர் நிரம்பிய கிண்ணத்தில் இஞ்சியைப் போட்டு, பிரிட்ஜில் வைத்துவிட்டால் இஞ்சி புதியதாகவே இருக்கும். தண்ணீரை மட்டும் இரு நாள்களுக்கு ஒருமுறை மாற்ற வேண்டும்.

காலி ஃபிளவரை வேக வைக்கும் நீரில் இரண்டு தேக்கரண்டி பால் சேர்த்தால், நல்ல நிறத்துடன் இருக்கும்.

காய்கறிகளைத் திறந்துவைக்கக் கூடாது. பீன்ஸ், கேரட், முட்டைகோஸ் போன்றவற்றை அதிக நேரம் வேகவிடக்கூடாது.

வாழைக்காயை நறுக்கினால் கைகளில் ஏற்படும் கறையை உப்பு கலந்த நீரில் கழுவினால் சரியாகிவிடும்.

தானியம் எதுவானாலும் அதை மாவாக்கினால் சத்துகள் குறையும்.

