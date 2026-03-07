வீட்டுக் குறிப்புகள்...

விமலா சடையப்பன்
மண்பாண்டத்தில் பாலை ஊற்றி உறை சேர்த்தால், தயிர் கெட்டியாக இருக்கும்.
ஒரு கைப்பிடி மைதாவும், ஒரு கைப்பிடி கேழ்வரகு மாவும் சேர்த்து சப்பாத்தி செய்தால், ருசியாகவும் மிருதுவாகவும் இருக்கும்.
ரவா கேசரி செய்யும்போது சுவைக்கு நன்றாக இருக்க, இரண்டு தேக்கரண்டி கடலை மாவை நெய்யில் வறுத்தெடுத்து கேசரியுடன் கலக்க வேண்டும்.
தேங்காய் சட்னி செய்யும்போது, சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைத்தால் சுவை கூடும்.
நெல்லிச் சாற்றை தேனுடன் கலந்து தினமும் காலை, மாலை என இரு வேளைகள் அருந்தி வந்தால், கண்புரை நோய், கண் பார்வைக் கோளாறுகள் நீங்கும்.
