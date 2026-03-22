தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்போது இன்டக்ஷன் ஸ்டவ் பாப்புலராகிவிட்டது. அதைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில டிப்ஸ்கள்...
இன்டக்ஷன் அடுப்பை ஆன் செய்ததும் பொதுவாக ஒரு டெம்ப்ரேச்சர் ஒளிரும். அதை அப்படியே வைத்துச் சமைக்கக்கூடாது. என்ன உணவுப்பொருள் சமைக்கப் போகிறோமோ அதற்குரிய பட்டனை உபயோகித்துச் சமைக்க வேண்டும் .
இன்டக்ஷன் அடுப்பில் வைத்துச் சமைப்பதற்கென்று பிரத்யேகமான பாத்திரங்கள் உள்ளன. இன்டக்ஷன் குக்கர், தோசை தவா கிடைக்கிறது. அதில் தோசை வார்த்தால் முறுகலாவும் மென்மையாகவும் இருக்கும்.
பொருளை வறுக்க வேண்டுமென்றால், தொடுதிரையில் அதற்கான ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும். அந்தச் சமையலுக்குத் தேவையான வெப்ப சக்தி மற்றும் மணித்துளிகளானது அதன் உள்ளேயே தொகுக்கப்பட்டிருப்பதால், அதிகப்படியாகச் சமைக்கப்படுவதோ கருகி வீணாவதோ கிடையாது .
பால் காய்ச்சுவதற்கான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி விட்டால் போதும், பால் காய்ந்து அடங்குமே தவிர பொங்காது.
உபயோகத்தில் இருக்கும் பொழுது அதைத் தொட்டுவிட்டாலோ அல்லது துணியால் அதன் மேல் கை பட்டாலோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது.
உபயோகித்து முடித்தவுடன் உடனடியாக சுவிட்சை அணைக்கக் கூடாது. சிறிது நேரம் கழித்துத்தான் மெயின் சுவிட்சை அணைக்க வேண்டும்.
இன்டக்ஷன் ஸ்டவ் சரியாக இயங்கவில்லை என்றால் நாமே சரி செய்யக்கூடாது. அதற்கென உள்ள சரிபார்ப்பவர்களை வரவழைத்துச் சரிபார்த்து விட்டுத்தான் சமைக்க வேண்டும்.
இது மின்சாரத்தோடு தொடர்பு உள்ளது என்பதால் கவனமாகப் பராமரிக்க வேண்டும்.
-ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.
டிப்ஸ்... டிப்ஸ்...
இட்லி உப்புமா செய்யும்போது இரண்டு மணி நேரம் இட்லிகளை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்துவிட்டு எடுத்து சிறிது நேரத்துக்குப் பின் செய்தால் உப்புமா கட்டி தட்டாமல் இருக்கும்.
கறிவேப்பிலைத் துவையலுக்கு உளுந்தம் பருப்புக்கு ப்பதில் வேர்க்கடலையை வறுத்து அரையுங்கள். துவையல் மணமாகவும் சுவை மிகுந்தும் இருக்கும்.
இரவில் மிஞ்சிய பழைய சாதத்துடன் மைதா மாவைக் கலந்து மிக்ஸியில் அரைத்து நெய் விட்டு தோசை வார்த்தால் சுவை அபாரமாக இருக்கும்.
வீட்டில் செய்த வடகத்தில் பூச்சி வராமல் இருக்க, வடகம் வைத்திருக்கும் டப்பாவில் கொஞ்சம் மிளகாய் வற்றலைப் போட்டு வைத்தால் போதும்.
