கோதுமை மாவு பிட்டு

கோதுமை மாவை வாணலியில் போட்டு அடுப்பில் வைத்து சிவப்பாக வறுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 10:11 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேவையான பொருள்கள்:

கோதுமை மாவு -300 கிராம்

பொடி செய்த வெல்லம்- 200 கிராம்

தேங்காய் -ஒரு மூடி

ஏலக்காய், முந்திரிப் பருப்பு- தலா 10

நெய் -100 கிராம்

செய்முறை :

கோதுமை மாவை வாணலியில் போட்டு அடுப்பில் வைத்து சிவப்பாக வறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதைச் சூடான தண்ணீர்விட்டுப் பிசறிக் கொள்ள வேண்டும். தண்ணீர் அதிகம் விடக்கூடாது. பிசறி உள்ள மாவை ரவை சல்லடையில் போட்டுச் சலித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அதை இட்லித்தட்டில் துணியைப் போட்டு அதில் சலித்த மாவைப் போட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் ஆவியில் வேக வைத்து எடுக்க வேண்டும். பின்பு அதை அகலமான தட்டில் போடவேண்டும்.

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து தேவையான தண்ணீர் விட்டு வெல்லத்தைப் போட்டு பாகு காய்ச்ச வேண்டும். பாகாக வந்தவுடன் கோதுமை மாவை அதில் போட்டு நன்றாகக் கிளறி, அதில் வறுத்த முந்திரிப்பருப்பையும், நெய் விட்டு வறுத்த தேங்காய்ப் பூவையும், ஏலக்காய்ப் பொடியையும், மீதியுள்ள நெய்யையும் நன்றாகச் சூடாக்கி, அதில் சேர்த்து நன்றாகக் கிளற வேண்டும்.

