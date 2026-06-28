வீட்டுக் குறிப்புகள்...

கீரையை மசிக்கும்போது, அதனுடன் வேகவைத்து தோல் நீக்கிய உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து மசித்தால் ருசி கூடும்.
ரவா லட்டு பிடிக்கும்போது, சிறிது ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுப் பிடித்தால் சுவையாக இருக்கும்.
வல்லாரை இலைத் தூள் 100 கிராம், வசம்புத் தூள் 15 கிராம் என இரண்டையும் கலந்து, 5 கிராம் தேன் கலந்து தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால், மந்த புத்தி மாறும்.
நாள்தோறும் பெரிய நெல்லிக்காய் ஒன்று சாப்பிட்டு வந்தால், மூளை நல்ல நிலையில் இயங்கும்.
கசகசாவை ஊறவைத்து, அரைத்து வாரம் மூன்று முறை தலையில் தேய்த்துக் குளித்துவர, முடி கருமையாக மாறும். செம்பட்டை நிறம்கூட மாறிவிடும்.
ஆழாக்கு அரிசி மாவுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வறுத்து அரைத்த உளுந்தம் பருப்பு மாவை சேர்த்துச் செய்ய சீடை ருசியாக இருக்கும்.
தேங்காய்ச் சட்னிக்கு கடுகு, உளுந்துடன் கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துத் தாளிக்க வேண்டும். தக்காளிச் சட்னிக்கு எண்ணெய்யில் கறிவேப்பிலையைப் பொரித்துப் போட்டால் போதும்.
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