வீட்டுக் குறிப்புகள்...

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கீரையை மசிக்கும்போது, அதனுடன் வேகவைத்து தோல் நீக்கிய உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து மசித்தால் ருசி கூடும்.

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 4:01 am IST

அமுதா அசோக் ராஜா

கீரையை மசிக்கும்போது, அதனுடன் வேகவைத்து தோல் நீக்கிய உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து மசித்தால் ருசி கூடும்.

ரவா லட்டு பிடிக்கும்போது, சிறிது ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுப் பிடித்தால் சுவையாக இருக்கும்.

வல்லாரை இலைத் தூள் 100 கிராம், வசம்புத் தூள் 15 கிராம் என இரண்டையும் கலந்து, 5 கிராம் தேன் கலந்து தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால், மந்த புத்தி மாறும்.

நாள்தோறும் பெரிய நெல்லிக்காய் ஒன்று சாப்பிட்டு வந்தால், மூளை நல்ல நிலையில் இயங்கும்.

கசகசாவை ஊறவைத்து, அரைத்து வாரம் மூன்று முறை தலையில் தேய்த்துக் குளித்துவர, முடி கருமையாக மாறும். செம்பட்டை நிறம்கூட மாறிவிடும்.

ஆழாக்கு அரிசி மாவுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி வறுத்து அரைத்த உளுந்தம் பருப்பு மாவை சேர்த்துச் செய்ய சீடை ருசியாக இருக்கும்.

தேங்காய்ச் சட்னிக்கு கடுகு, உளுந்துடன் கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துத் தாளிக்க வேண்டும். தக்காளிச் சட்னிக்கு எண்ணெய்யில் கறிவேப்பிலையைப் பொரித்துப் போட்டால் போதும்.

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