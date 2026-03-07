முருங்கைக் கீரையின் மகிமை...
முருங்கை இலையில் பாலாடையைவிட 2 மடங்கு புரோட்டீன் அதிகம்.
முருங்கைக் கீரை
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:31 pm
முருங்கை இலையில் பாலாடையைவிட 2 மடங்கு புரோட்டீன் அதிகம். ஆரஞ்சைவிட 7 மடங்கு வைட்டமின் சி அதிகம். வாழைப்பழத்தைவிட 3 மடங்கு பொட்டாசியம் அதிகம். கேரட்டைவிட 4 மடங்கு வைட்டமின் சி அதிகம். பாலைவிட 4 மடங்கு கால்சியம் அதிகம். இனியாவது முருங்கைக் கீரையைத் தவிர்க்காதீர்கள்.
