உருளைக்கிழங்கின் சிறப்பு...
உலகில் அரிசி, கோதுமை, சோளத்துக்குப் பின்னர் அதிகம் விளைவிக்கப்படுவது உருளைக்கிழங்கு.
உருளைக்கிழங்கு
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:35 pm
உலகில் அரிசி, கோதுமை, சோளத்துக்குப் பின்னர் அதிகம் விளைவிக்கப்படுவது உருளைக்கிழங்கு. இதில், 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. ஆனால், மனிதர்கள் உணவாகப் பயன்படுத்துவது 100 வகைகள்தான். இந்தியாவுக்கு 15-ஆம் நூற்றாண்டில் உருளைக்கிழங்கை கொண்டு வந்தவர்கள் போர்த்துக்கீசியர்கள்தான்.
