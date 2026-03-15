Dinamani
கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
மகளிர்மணி

சமையல் டிப்ஸ்...

தேங்காய்ப்பால் எடுப்பதற்கு தேங்காய்த்துருவலை அரைக்கும் போது வெந்நீர் தெளித்து அரைத்தால், பால் கெட்டியாகக் கிடைக்கும்.

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 12:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புளித்த மோர் இருந்தால், அதில் புழுங்கல் அரிசியும், உளுந்தம் பருப்பும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து, தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைத்து உடனே தோசை வார்க்கலாம். மாவு பொங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தோசை சுவை மிகுந்து இருக்கும்.

வெண்டைக்காய், பீன்ஸ் போன்ற காய்கள் முற்றலாக இருந்தால் தூக்கி எறிய வேண்டாம். அவற்றைத் துண்டுகளாக்கி தண்ணீரில் போட்டுக் கொதிக்க விடுங்கள். பிறகு வடிகட்டி உப்பு, மிளகு, சீரகப்பொடி சேர்த்து சூப்பாக அருந்தலாம்.

பச்சை மிளகாய் சேர்த்து சட்னி முதலியவற்றை அரைக்கும் போது முதலில் மிளகாயைத் துண்டுகளாக்கி வெந்

நீரில் போடவும். சற்று ஆறியதும் எடுத்து அரைத்தால் மிளகாய் நன்கு மசிவதுடன், சட்னி வெகு நேரம் கெட்டுப்போகாமலும் இருக்கும்.

Story image

கத்தரிக்காய், வாழைக்காய் போன்ற காய்கள் நறுக்கியதுமே கறுத்து விடும். இதைத் தவிர்க்க, தண்ணீரில் இரண்டு கரண்டி மோரை ஊற்றி, அதில் அந்தக் காய்கறித்துண்டுகளைப் போட்டால் காய்கள் சமைக்கும் வரை நிறம் மாறாமல் இருக்கும்.

-ஆர். கீதா, ஆலுவா.

 முந்திரி, பாதாம், கசகசா இவற்றை நீரில் ஊறவைத்து ஃபிரிட்ஜில் வைத்து பிறகு அரைத்தால் சீக்கிரம் அரைபடும்.

 சாதம் குழைந்து விட்டால் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கரண்டி காம்பால் கிளற பொல பொல என்றாகும்.

 சேமியா பாயசம் செய்யும் போது சேமியா வெந்ததும் ஒரு டம்ளர் குளிர்ந்த நீர்விட்டு பின் சர்க்கரை, பால் சேர்த்து செய்தால் சேமியா ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டாது .

இட்லிப் பொடி செய்யும் போது ஒரு தேக்கரண்டி தனியாவை வறுத்து சேர்த்தால் மணமாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்.

-நாகஜோதி கிருஷ்ணா, சென்னை-5.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வத்தல், வடாம் போடும்போது கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகள்!

சருமம் பொலிவு பெற... பெண்களுக்கு சில டிப்ஸ்!

முடக்கத்தான் தோசை

திரிந்த பாலை பயன்படுத்தலாமா?

வீடியோக்கள்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு