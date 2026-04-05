தேங்காய் லட்டு

தேவையான பொருள்கள்:
துருவிய தேங்காய் - 2 கிண்ணம்
சர்க்கரை- ஒரு கிண்ணம்
பால் - அரை கிண்ணம்
ஏலக்காய்த் தூள் - தேவையான அளவு
நெய் - 1 தேக்கரண்டி
செய்முறை:
எண்ணெய் சட்டியில் துருவிய தேங்காய் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து மிதமான தீயில் கிளறவும். சர்க்கரை கரைந்ததும் பால் சேர்த்து தொடர்ந்து கிளறவும். கலவை கெட்டியாக ஆரம்பித்ததும் நெய் மற்றும் ஏலக்காய்த் தூள் சேர்க்கவும். கலவை பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் திரண்டு வந்ததும் அடுப்பை அணைக்கவும். சிறிது வெதுவெதுப்பாக இருக்கும் போது கைகளில் நெய் தடவி உருண்டைகளாக உருட்டவும்.
