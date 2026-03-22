தேங்காய்ப்பால் ஜாமூன்
தேங்காயைத் துருவி கெட்டியாக பால் எடுத்து வைக்கவும். ஏலக்காயைப் பொடி செய்யவும். சர்க்கரை, தேங்காய்ப்பால், ஏலக்காய் சேர்த்து கலக்கி வைக்கவும்.
தேவையான பொருள்கள்:
பாசிப்பருப்பு-200 கிராம்
புழுங்கலரிசி - 100 கிராம்
சர்க்கரை -150 கிராம்
தேங்காய்- 1
ஏலக்காய் -4
எண்ணெய்- பொரிக்கத் தேவையான அளவு
செய்முறை:
தேங்காயைத் துருவி கெட்டியாக பால் எடுத்து வைக்கவும். ஏலக்காயைப் பொடி செய்யவும். சர்க்கரை, தேங்காய்ப்பால், ஏலக்காய் சேர்த்து கலக்கி வைக்கவும். அரிசியையும் பாசிப்பருப்பையும் ஒன்றாக 2 மணி நேரம் ஊற வைத்து, உப்பு சேர்த்து கெட்டியாக, மிருதுவாக அரைக்கவும். அரைத்த மாவை சிறுசிறு உருண்டைகளாக உருட்டி, எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கவும். அதை தேங்காய்ப் பாலில் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்துப் பரிமாறவும்.
