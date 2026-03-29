முந்திரிப்பருப்புப் பாயசம்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:35 pm

தேவையான பொருள்கள்:

முந்திரிப்பருப்பு -100 கிராம்

சர்க்கரை 200 கிராம்

கேசரிப் பவுடர் -ஒரு சிட்டிகை

ஏலக்காய் - 5

கிஸ்மிஸ் -10

பால் - 200 மில்லி

நெய் -ஒரு மேஜைக் கரண்டி

செய்முறை:

முந்திரிப் பருப்பை நைசாக அரைத்து, விழுதுடன் ஜாரைக் கழுவிய சிறிதளவு தண்ணீரையும் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். அத்துடன் சர்க்கரை சேர்த்து, கட்டியில்லாமல் கரைத்து, அடி கனமான பாத்திரத்தில் விட்டு அடுப்பில் வைக்க வேண்டும். நன்றாகக் கொதித்ததும் கீழே இறக்க வேண்டும். வாணலியில் நெய் விட்டு கிஸ்மிஸ் போட்டு வறுத்து இதில் சேர்க்க வேண்டும். ஏலக்காய்ப் பொடி, கேசரிப் பவுடர் கலந்து பாலையும் சேர்த்துக் கலக்க வேண்டும்.

இனிப்புச் சப்பாத்தி

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

