தேங்காய்த் திரட்டுப் பால்

தேவையான பொருள்கள்:
தேங்காய்ப்பால் - ஒரு கிண்ணம்
அரிசி மாவு - 100 கிராம்
பொடித்த கருப்பட்டி - 400 கிராம்
உப்பு - ஒரு சிட்டிகை
ஏலக்காய்த்தூள் - ஒரு தேக்கரண்டி
தண்ணீர் - 350 மில்லி
செய்முறை:
பொடித்த கருப்பட்டியை 100 மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்துக் கொதிக்கவிடவும். கலவை கம்பிப் பதத்துக்கு வந்தவுடன் கீழே இறக்கி தனியாக வைக்கவும். ஒரு வாணலியில் அரிசி மாவு, 250 மில்லி தண்ணீர் மற்றும் அரை கிண்ணம் தேங்காய்ப்பால் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். பின்னர் அடுப்பைக் குறைவான தீயில் வைத்து இக்கலவையைக் கைவிடாமல் கிளறிக் கொதிக்கவிடவும். கலவையானது அல்வா பதத்துக்கு வந்தவுடன் மீதமிருக்கும் தேங்காய்ப்பாலைச் சேர்க்கவும். பிறகு இதனுடன் கருப்பட்டி பாகு, ஏலக்காய்த்தூள், ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்கு கிளறி அடுப்பிலிருந்து இறக்கவும். சுவையான திரட்டு பால் ரெடி.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
