வெந்தயக்கீரை சப்பாத்தி

வெந்தயக்கீரையை சுத்தம் செய்து பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 6:30 pm

மூர்த்தி

தேவையான பொருள்கள்:

கோதுமை மாவு - 500 கிராம்

வெந்தயக்கீரை - ஒரு சிறிய கட்டு

கடலை மாவு - 100 கிராம்

கெட்டித் தயிர் - 2 கிண்ணம்

பச்சை மிளகாய் - 5

இஞ்சி - ஒரு துண்டு

மிளகாய்த் தூள், உப்பு,

எண்ணெய் - தேவைக்கு

செய்முறை:

வெந்தயக்கீரையை சுத்தம் செய்து பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளவும். பின்னர் இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றை நன்கு அரைத்துக் கொள்ளவும். ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர், கோதுமை மாவு, கடலை மாவு, வெந்தயக்கீரை, அரைத்த பச்சை மிளகாய் விழுது ஆகியவற்றுடன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு அடை மாவு பதத்துக்குப் பிசைந்து கொள்ளவும்.

ஒரு மணிநேரம் கழித்து சப்பாத்திகளாகத் தேய்த்து அடுப்பில் தோசைக் கல்லை வைத்து சூடானதும், தேய்த்த சப்பாத்திகளைப் போட்டு இரண்டு பக்கமும் நன்றாக வெந்ததும் எடுக்கவும்.

