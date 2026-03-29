மகளிர்மணி

பலாக்காய்க் கறி

தோல் சீவிய பலாக்காயை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு மூன்றையும் விழுதாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

News image

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:36 pm

தேவையான பொருள்கள்:

பலாக்காய் - 400 கிராம்

சிறிய வெங்காயம் - 4

இஞ்சி - ஒரு துண்டு

பூண்டு - 4 பல்

மஞ்சள் பொடி, சீரகப்பொடி, சர்க்கரை - ஒரு தேக்கரண்டி

புளித்த தயிர்- 100 மில்லி

கொத்துமல்லி - சிறிதளவு

மிளகாய் தூள், எண்ணெய்,

உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை:

தோல் சீவிய பலாக்காயை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு மூன்றையும் விழுதாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாணலியை அடுப்பில் வைத்து தேவையான எண்ணெய் விட்டுக் காய்ந்தவுடன், அரைத்த விழுதைச் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்க வேண்டும். பிறகு அதில் பலாக்காய்த் துண்டுகள், மஞ்சள் பொடி, சீரகம், மிளகாய்த் தூள் சேர்த்து வதக்க வேண்டும். பிறகு தயிர், சர்க்கரை, உப்பு சேர்த்து மிதமான தீயில் பலாக்காயை வேக விட வேண்டும். அடிபிடிக்காமல் கிளறி பலாக்காய் நன்றாக வெந்ததும் கீழே இறக்கி கொத்துமல்லித் தழையைக் கிள்ளிப்போடவேண்டும்.

