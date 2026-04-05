தேவையான பொருள்கள்:
பீட்ரூட் - 2
கடலை மாவு -ஒரு கிண்ணம்
அரிசி மாவு - கால் கிண்ணம்
ஓமம் - ஒரு தேக்கரண்டி
மிளகு துôள், எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு.
செய்முறை:
பீட்ரூட்டை வேக வைத்து, துண்டு துண்டாக நறுக்கி, மிக்ஸியில் போட்டு விழுதாக அரைத்து எடுக்கவும். அதனுடன் மிளகு, ஓமம், அரிசி மாவு மற்றும் கடலை மாவு சேர்த்து, முறுக்கு மாவு பதத்துக்குப் பிசையவும். வாணலியில் எண்ணெயைக் காய வைத்து, மாவை அச்சில் போட்டுப் பிழிந்து, பொரித்து எடுக்கவும். மொறுமொறுப்பான பீட்ரூட் முறுக்கு தயார்.
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
15 மணி நேரங்கள் முன்பு