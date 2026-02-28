போண்டா
மேலே கூறிய அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கலந்து, தேவைக்கேற்ப நீர் சேர்த்து கெட்டியாகப் பிசைந்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவிடவும்.
போண்டா
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm
தேவையான பொருள்கள்:
மைதா மாவு, அரிசி மாவு, தயிர்- 1 கிண்ணம்
சீரகம், பெருங்காயம்- தலா கால் மேசைக்கரண்டி
மிளகாய்த் தூள்- அரை மேசைக்கரண்டி
ஆப்ப சோடா- 1 சிட்டிகை
உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு
செய்முறை:
மேலே கூறிய அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கலந்து, தேவைக்கேற்ப நீர் சேர்த்து கெட்டியாகப் பிசைந்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவிடவும். பின்னர், வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் சிறுசிறு உருண்டைகளாகப் போட்டு பொரித்தெடுக்கவும்.
கே. நாகலட்சுமி
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...