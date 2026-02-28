Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
மகளிர்மணி

போண்டா

மேலே கூறிய அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கலந்து, தேவைக்கேற்ப நீர் சேர்த்து கெட்டியாகப் பிசைந்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவிடவும்.

News image
போண்டா
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

மைதா மாவு, அரிசி மாவு, தயிர்- 1 கிண்ணம்

சீரகம், பெருங்காயம்- தலா கால் மேசைக்கரண்டி

மிளகாய்த் தூள்- அரை மேசைக்கரண்டி

ஆப்ப சோடா- 1 சிட்டிகை

உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு

செய்முறை:

மேலே கூறிய அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கலந்து, தேவைக்கேற்ப நீர் சேர்த்து கெட்டியாகப் பிசைந்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவிடவும். பின்னர், வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் சிறுசிறு உருண்டைகளாகப் போட்டு பொரித்தெடுக்கவும்.

கே. நாகலட்சுமி

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

முடக்கத்தான் தோசை

முடக்கத்தான் தோசை

கீரைப்பொடி

கீரைப்பொடி

வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக்

வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக்

ஓட்ஸ் ஓமப்பொடி

ஓட்ஸ் ஓமப்பொடி

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு