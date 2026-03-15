புளி அவல்

அவலைக் களைந்து சிறிது நீரில் ஊறவைக்கவும். 10 நிமிடங்கள் ஊறியதும், ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, தாளிக்கக் கொடுத்தவற்றைப் போட்டு தாளித்து புளிக்கரைசல், தேங்காய்த் துருவல் போட்டு பிரட்டவும்.

புளி அவல்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 1:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கே. நாகலட்சுமி

தேவையான பொருள்கள்:

கெட்டி அவல்- 1 கிண்ணம்

தேங்காய்த் துருவல்- கால் மேசைக்கரண்டி

புளித் தண்ணீர்- 2 மேசைக்கரண்டி

காய்ந்த மிளகாய்-2

தாளிக்க:

ஆயில்- 3 மேசைக்கரண்டி

கடுகு- அரை மேசைக்கரண்டி

உளுந்து, கடலைப் பருப்பு- தலா 1 மேசைக்கரண்டி

வேர்க்கடலைப் பருப்பு- 3 மேசைக்கரண்டி

மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத் தூள்- 1 சிட்டிகை

கறிவேப்பிலை, உப்பு- தேவையான அளவு

செய்முறை:

அவலைக் களைந்து சிறிது நீரில் ஊறவைக்கவும். 10 நிமிடங்கள் ஊறியதும், ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, தாளிக்கக் கொடுத்தவற்றைப் போட்டு தாளித்து புளிக்கரைசல், தேங்காய்த் துருவல் போட்டு பிரட்டவும். அவலை ஒட்டப் பிழிந்து அதோடு சேர்த்துப் பிரட்டவும்.

வெந்தய துவையல்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

