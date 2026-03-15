கே. நாகலட்சுமி
தேவையான பொருள்கள்:
கெட்டி அவல்- 1 கிண்ணம்
தேங்காய்த் துருவல்- கால் மேசைக்கரண்டி
புளித் தண்ணீர்- 2 மேசைக்கரண்டி
காய்ந்த மிளகாய்-2
தாளிக்க:
ஆயில்- 3 மேசைக்கரண்டி
கடுகு- அரை மேசைக்கரண்டி
உளுந்து, கடலைப் பருப்பு- தலா 1 மேசைக்கரண்டி
வேர்க்கடலைப் பருப்பு- 3 மேசைக்கரண்டி
மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத் தூள்- 1 சிட்டிகை
கறிவேப்பிலை, உப்பு- தேவையான அளவு
செய்முறை:
அவலைக் களைந்து சிறிது நீரில் ஊறவைக்கவும். 10 நிமிடங்கள் ஊறியதும், ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, தாளிக்கக் கொடுத்தவற்றைப் போட்டு தாளித்து புளிக்கரைசல், தேங்காய்த் துருவல் போட்டு பிரட்டவும். அவலை ஒட்டப் பிழிந்து அதோடு சேர்த்துப் பிரட்டவும்.
