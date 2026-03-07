Dinamani
/
மகளிர்மணி

வெந்தய துவையல்

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும் எண்ணெய் விட்டு, கடுகு, மிளகாய், கறிவேப்பிலை தாளித்து, முளைகட்டிய வெந்தயத்தை அதில் போட்டு வதக்கி, புளியைக் கரைத்து விட்டுக் கொதிக்கவிடவும்.

News image
வெந்தய துவையல்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 6:30 pm

செளமியா சுப்ரமணியன்

தேவையான பொருள்கள்:

முளைகட்டிய வெந்தயம் - 1கிண்ணம்

நல்லெண்ணெய் - 2 கரண்டி

கடுகு, மஞ்சள் தூள் - தலா கால் மேசைக்கரண்டி

மிளகாய் வற்றல் - 8

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

புளி - 1 எலுமிச்சை அளவு

வெல்லம் - 1 மேசைக்கரண்டி

உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை :

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும் எண்ணெய் விட்டு, கடுகு, மிளகாய், கறிவேப்பிலை தாளித்து, முளைகட்டிய வெந்தயத்தை அதில் போட்டு வதக்கி, புளியைக் கரைத்து விட்டுக் கொதிக்கவிடவும். பிறகு மஞ்சள்தூள், வெல்லம் சேர்த்து நன்கு எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை கொதிக்கவிட்டு, கெட்டியானதும் இறக்கவும்.

