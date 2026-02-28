Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
மகளிர்மணி

பீர்க்கங்காய்த் துவையல்

ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, மிளகாய், பருப்புகள், காயம், புளி ஆகியவற்றை வதக்கி எடுக்கவும்.

News image
பீர்க்கங்காய்த் துவையல்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

பீர்க்கங்காய்த் துண்டுகள்- 1கிண்ணம்

உளுந்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு- 2 மேசைக்கரண்டி

காய்ந்த மிளகாய்- 4

புளி- கொட்டைப் பாக்கு அளவு

காயம்- கால் மேசைக்கரண்டி

உப்பு- தேவையான அளவு

எண்ணெய்- 2 மேசைக்கரண்டி

செய்முறை:

ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, மிளகாய், பருப்புகள், காயம், புளி ஆகியவற்றை வதக்கி எடுக்கவும். அதே வாணலியில் பீர்க்கங்காய்த் துண்டுகளைப் போட்டு வதக்கவும். அதை நீர் சேர்க்காமல் வேகவிடவும். வெந்ததும் இறக்கிவிடவும். முதலில் பருப்பு, உப்பு, புளி சேர்த்து அரைக்கவும். பின்னர், பீர்க்கங்காயைச் சேர்த்து ஒரு சுற்று சுற்றி துவையலாக அரைக்கவும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாதத்தில் பிசைந்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும்.

கே. நாகலட்சுமி

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வேப்பம்பூபொடி

வேப்பம்பூபொடி

போண்டா

போண்டா

நாரத்தை இலைப்பொடி

நாரத்தை இலைப்பொடி

அரச இலைக் கொழுந்து துவையல்

அரச இலைக் கொழுந்து துவையல்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு