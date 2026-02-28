பீர்க்கங்காய்த் துவையல்

தேவையான பொருள்கள்:
பீர்க்கங்காய்த் துண்டுகள்- 1கிண்ணம்
உளுந்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு- 2 மேசைக்கரண்டி
காய்ந்த மிளகாய்- 4
புளி- கொட்டைப் பாக்கு அளவு
காயம்- கால் மேசைக்கரண்டி
உப்பு- தேவையான அளவு
எண்ணெய்- 2 மேசைக்கரண்டி
செய்முறை:
ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, மிளகாய், பருப்புகள், காயம், புளி ஆகியவற்றை வதக்கி எடுக்கவும். அதே வாணலியில் பீர்க்கங்காய்த் துண்டுகளைப் போட்டு வதக்கவும். அதை நீர் சேர்க்காமல் வேகவிடவும். வெந்ததும் இறக்கிவிடவும். முதலில் பருப்பு, உப்பு, புளி சேர்த்து அரைக்கவும். பின்னர், பீர்க்கங்காயைச் சேர்த்து ஒரு சுற்று சுற்றி துவையலாக அரைக்கவும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாதத்தில் பிசைந்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும்.
கே. நாகலட்சுமி
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...