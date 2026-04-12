சேப்பங்கிழங்கு போண்டா

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:40 pm

ஏ.மூர்த்தி

தேவையான பொருள்கள்:

சேப்பங்கிழங்கு- 1 கிலோ

கடலை மாவு- 300 கிராம்

அரிசி மாவு- 600 கிராம்

மிளகாய்த் தூள்- 1 தேக்கரண்டி

பச்சை மிளகாய்- 10

புளி, கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி, உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு

செய்முறை:

புளியை ஊறவைத்து 5 தேக்கரண்டி அளவுக்கு வடிக்கவும். சேப்பங்கிழங்கை வேக வைத்து தோலுரிக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் சேப்பங்கிழங்கு, புளித் தண்ணீர், அரிசி மாவு, கடலை மாவு, மிளகாய்த் தூள் ஆகியவற்றுடன் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி, உப்பு சேர்த்து போண்டா மாவு பதத்துக்குப் பிசையவும். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, காய்ந்தவுடன் சிறு போண்டாக்களாகப் போட்டு நன்கு வெந்ததும் எடுக்கவும்.

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

