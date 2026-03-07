அப்பள துவையல்
அப்பள துவையல்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 6:30 pm
தேவையான பொருள்கள்:
பொரித்த அப்பளம் - 6
தேங்காய் - 1 கிண்ணம்
புளி - சிறிதளவு
கறிவேப்பிலை -சிறிதளவு
பச்சை மிளகாய் - 5
உப்பு - தேவைக்கேற்ப
செய்முறை:
மேலேயுள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து மிக்ஸியில் ஒன்றாகப் போட்டு அரைத்தால் துவையல் ரெடி. வித்தியாசமான சுவையுடன் அனைவரும் விரும்பிச் சாப்பிடுவர்.
