ரவை பணியாரம்
கோதுமை ரவையை சுத்தம் செய்து, பின்னர் 20 நிமிடம் ஊறவைக்கவும்.
தேவையான பொருள்கள்:
கோதுமை ரவை, அரிசி மாவு,
கடலைமாவு - தலா ஒரு கிண்ணம்
நறுக்கிய கேரட், வெங்காயம்,
பச்சை மிளகாய், தேங்காய்ப் பல்,
கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி - தேவையான அளவு
செய்முறை:
கோதுமை ரவையை சுத்தம் செய்து, பின்னர் 20 நிமிடம் ஊறவைக்கவும். ஊறிய கோதுமை ரவை, அரிசி மாவு மற்றும் கடலை மாவை மிக்சியில் உப்பு சேர்த்து அரைக்கவும்.
அதனுடன் நறுக்கிய கேரட், வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், தேங்காய்ப் பல், கறிவேப்பிலை மற்றும் கொத்துமல்லித் தழை சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்குத் தயார் செய்யவும். பணியாரக் கல்லை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும், சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு பணியாரங்களாக ஊற்றி, ஒருபுறம் வெந்தவுடன் மறுபுறம் திருப்பி வேகவைத்து எடுக்கவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
