மகளிர்மணி

ரவை பணியாரம்

ரவை பணியாரம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவையான பொருள்கள்:

கோதுமை ரவை, அரிசி மாவு,

கடலைமாவு - தலா ஒரு கிண்ணம்

நறுக்கிய கேரட், வெங்காயம்,

பச்சை மிளகாய், தேங்காய்ப் பல்,

கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி - தேவையான அளவு

செய்முறை:

கோதுமை ரவையை சுத்தம் செய்து, பின்னர் 20 நிமிடம் ஊறவைக்கவும். ஊறிய கோதுமை ரவை, அரிசி மாவு மற்றும் கடலை மாவை மிக்சியில் உப்பு சேர்த்து அரைக்கவும்.

அதனுடன் நறுக்கிய கேரட், வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், தேங்காய்ப் பல், கறிவேப்பிலை மற்றும் கொத்துமல்லித் தழை சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்குத் தயார் செய்யவும். பணியாரக் கல்லை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும், சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு பணியாரங்களாக ஊற்றி, ஒருபுறம் வெந்தவுடன் மறுபுறம் திருப்பி வேகவைத்து எடுக்கவும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

திடீர் ஊத்தப்பம்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
15 மணி நேரங்கள் முன்பு