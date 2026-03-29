இனிப்புச் சப்பாத்தி

கோதுமை மாவை உப்பு சேர்த்துப் பிசைந்து சிறிது நேரம் அப்படியே வைக்கவும்.

இனிப்புச் சப்பாத்தி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:41 pm

தேவையான பொருள்கள்:

கோதுமை மாவு - 500 கிராம்

சர்க்கரை - 150 கிராம்

பாதாம் பருப்பு - 20

முந்திரிப் பருப்பு - 20

உப்பு, எண்ணெய்,

நெய் - தேவைக்கேற்ப

செய்முறை:

கோதுமை மாவை உப்பு சேர்த்துப் பிசைந்து சிறிது நேரம் அப்படியே வைக்கவும். பின்னர் அடுப்பில் தோசைக் கல்லை வைத்து, சூடானதும் சிறிது எண்ணெய் விட்டு சப்பாத்திகளாகச் சுட்டு எடுக்கவும். பாதாம், முந்திரி ஆகியவற்றை நெய்யில் வறுத்துப் பொடித்துக் கொள்ளவும்.

சப்பாத்திகள் சூடாக இருக்கும் போதே அதன் மீது நெய் தடவி, பொடித்து வைத்துள்ள பாதாம், முந்திரிப் பருப்பு மற்றும் சர்க்கரையைத் தூவி, அந்த சப்பாத்தியை இரண்டாக மடித்து, மீண்டும் தோசைக் கல்லில் போட்டு எடுக்கவும். சுவையான இனிப்புச் சப்பாத்தி தயார்.

ஏ. மூர்த்தி

முந்திரிப்பருப்புப் பாயசம்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
27 மார்ச் 2026