தேவையான பொருள்கள்:
வெற்றிலை - 1
தண்ணீர் - 1 குவளை
குல்கந்து - 2 மேஜை கரண்டி
சோம்பு - 4 மேஜை கரண்டி
துருவிய தேங்காய் - 1 தேக்கரண்டி
சுவைக்கேற்ப தேன் அல்லது கற்கண்டு
செய்முறை:
மேலே உள்ளவற்றை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் விட்டு மைய அரைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதை வடிகட்டியில் வடித்து எடுத்தால் ஆரோக்கியமான வெற்றிலை சர்பத் கிடைக்கும். உடல் சூட்டைத் தணிக்க இதைப் பருகலாம்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
