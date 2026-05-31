சைனஸுக்கு தீர்வு...

* சிறிய வெங்காயத்தின் காய்ந்த தோடுகளை சுத்தமாகச் சேகரித்து தலையணையாக்கி உறங்கினால் சைனஸ் பிரச்னை தீர்ந்துவிடும்.
* ஒரு தேக்கரண்டி தேன் எடுத்து, லேசாகச் சூடாக்கி, அதில் மிளகுத்தூள் கலந்து கொள்ளவேண்டும். சிறிதளவு துளசி இலைகளை இடித்து, அதில் சேர்த்து கலந்து சாப்பிட காய்ச்சல், இருமல், மூச்சு வாங்குதல் ஆகியவை குணமாகும். தேனை கொதிக்கவிடக்கூடாது.
* வாழைத்தண்டை நறுக்கும்போது, அதில் இருக்கும் நூலை எடுத்துச் சேகரித்து, லேசாக நெய்விட்டு வறுத்துச் சாப்பிட்டால், ரத்தக் குழாயில் இருக்கும் கொழுப்பு கட்டுப்படும். கிட்னியில் இருக்கும் கல் நீங்கும். வயிற்று வலியும் குறையும்.
