கண்ணில் பாவை நாம் பிறக்கும்போது, எந்த அளவில் இருந்ததோ அந்த அளவில்தான் கடைசி வரை இருக்கும். வளரவே வளராது.
உலகிலேயே மிகவும் வேகமாகப் பேசக்கூடிய மொழி பிரெஞ்சு. ஒரு நிமிடத்தில் 350 வார்த்தைகள் பேசலாம். ஜப்பானிய மொழியில் 310, ஜெர்மானிய மொழியில் 250, ஆங்கிலத்தில் 220 வார்த்தைகளை ஒரு நிமிடத்தில் பேசலாம்.
பேரி யாழ், மகர யாழ், சகோட யாழ், செங்கோட்டி யாழ் என யாழ்கள் பல வகைப்படும். இந்த யாழ்கள் பெற்றிருக்கும் நரம்புகள்: பேரி21, மகரம் 19, சகோட14, செங்கோட்டி7.
நெ.இராமகிருஷ்ணன், பொழிச்சலூர்.
தொடர்புடையது
காங்கிரஸ், பாஜக இடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை: சீமான்
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறுகிறது; ஆட்சி முறை மாறவில்லை: சீமான்
கீழ்வேளூா் தொகுதியில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை: நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மு. காா்த்திகா
ஏப்ரல் மாத எண்கணித பலன்கள் – 2
