Dinamani
சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

கண்ணில் பாவை நாம் பிறக்கும்போது, எந்த அளவில் இருந்ததோ அந்த அளவில்தான் கடைசி வரை இருக்கும். வளரவே வளராது.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 6:30 pm

கண்ணில் பாவை நாம் பிறக்கும்போது, எந்த அளவில் இருந்ததோ அந்த அளவில்தான் கடைசி வரை இருக்கும். வளரவே வளராது.

உலகிலேயே மிகவும் வேகமாகப் பேசக்கூடிய மொழி பிரெஞ்சு. ஒரு நிமிடத்தில் 350 வார்த்தைகள் பேசலாம். ஜப்பானிய மொழியில் 310, ஜெர்மானிய மொழியில் 250, ஆங்கிலத்தில் 220 வார்த்தைகளை ஒரு நிமிடத்தில் பேசலாம்.

பேரி யாழ், மகர யாழ், சகோட யாழ், செங்கோட்டி யாழ் என யாழ்கள் பல வகைப்படும். இந்த யாழ்கள் பெற்றிருக்கும் நரம்புகள்: பேரி21, மகரம் 19, சகோட14, செங்கோட்டி7.

நெ.இராமகிருஷ்ணன், பொழிச்சலூர்.

