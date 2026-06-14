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சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

ஒலிம்பிக்ஸில் முதன்முதலில் தங்கம் வென்ற பெண் சார்லோட் கூப்பர்.

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Updated On :14 ஜூன் 2026, 4:00 am IST

ஏ.மூர்த்தி

ஒலிம்பிக்ஸில் முதன்முதலில் தங்கம் வென்ற பெண் சார்லோட் கூப்பர்.

அலெக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் இந்தியாவில் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை தொடங்கப்பட்டது.

சூரியக் குடும்பத்திலேயே மிகப் பெரிய மலை ஒலிம்பஸ் மான்ஸ். இது செவ்வாய் கிரகத்தில் அமைந்துள்ளது.

பசிபிக் பெருங்கடல் மிகப் பெரியது. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் மிகச் சிறியது.

உலகில் மிக உயர்ந்த 14 மலைச்சிகரங்கள் இமயமலையில் உள்ளன.

ஈரான் மேற்கில் ஈராக், துருக்கி ஆகிய நாடுகளையும், வடக்கில் ஆர்மினியா, அஜர்பைஜான், துர்க்மெனிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளையும், கிழக்கில் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளையும், வடக்கில் காஸ்பியன் கடலையும், தெற்கில் பாரசீக வளைகுடா, ஓமன் வளைகுடா ஆகிய நீர் எல்லைகளையும் எல்லைகளாகக் கொண்டுள்ளது.

சூரியக் குடும்பத்தின் மிகப் பெரிய கோள் வியாழன். பூமியில் ஒருநாள் என்பது வியாழனில் சுமார் 10 மணி நேரம்தான்.

-கோட்டாறு ஆ.கோலப்பன்

ஹாக்கி மட்டையின் நீளம் மூன்று அடி.

கிரிக்கெட் பிட்சின் நீளம் 22 கெஜங்கள்.

இறகுப் பந்தில் 16 இறகுகள் உள்ளன.

கால்பந்து சுற்றளவு 28 அங்குலம்.

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