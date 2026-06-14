ஒலிம்பிக்ஸில் முதன்முதலில் தங்கம் வென்ற பெண் சார்லோட் கூப்பர்.
அலெக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் இந்தியாவில் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை தொடங்கப்பட்டது.
சூரியக் குடும்பத்திலேயே மிகப் பெரிய மலை ஒலிம்பஸ் மான்ஸ். இது செவ்வாய் கிரகத்தில் அமைந்துள்ளது.
பசிபிக் பெருங்கடல் மிகப் பெரியது. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் மிகச் சிறியது.
உலகில் மிக உயர்ந்த 14 மலைச்சிகரங்கள் இமயமலையில் உள்ளன.
ஈரான் மேற்கில் ஈராக், துருக்கி ஆகிய நாடுகளையும், வடக்கில் ஆர்மினியா, அஜர்பைஜான், துர்க்மெனிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளையும், கிழக்கில் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளையும், வடக்கில் காஸ்பியன் கடலையும், தெற்கில் பாரசீக வளைகுடா, ஓமன் வளைகுடா ஆகிய நீர் எல்லைகளையும் எல்லைகளாகக் கொண்டுள்ளது.
சூரியக் குடும்பத்தின் மிகப் பெரிய கோள் வியாழன். பூமியில் ஒருநாள் என்பது வியாழனில் சுமார் 10 மணி நேரம்தான்.
-கோட்டாறு ஆ.கோலப்பன்
ஹாக்கி மட்டையின் நீளம் மூன்று அடி.
கிரிக்கெட் பிட்சின் நீளம் 22 கெஜங்கள்.
இறகுப் பந்தில் 16 இறகுகள் உள்ளன.
கால்பந்து சுற்றளவு 28 அங்குலம்.
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