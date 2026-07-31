ஜூடோவில் தங்கம் வென்ற அஸ்மிதா - புகைப்படங்கள்

தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய ஜூடோ வீராங்கனையான அஸ்மிதா. - Ravi Choudhary
மகளிர் 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் கனடாவின் ஹைடி குவாச்சை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்ற அஸ்மிதா. - Ravi Choudhary
காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய ஜூடோ வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் பெற்ற அஸ்மிதா. - Ravi Choudhary
மகளிர் 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் கனடாவின் ஹைடி குவாச்சை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்றுள்ளார். - Ravi Choudhary
தங்கம் வென்ற 23 வயதான அஸ்மிதா டே திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். - RaviChoudhary
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