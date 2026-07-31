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காமன்வெல்த்: ஜூடோவில் தங்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா

ஜூடோ பரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை....

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இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 10:01 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஜூடோ பிரிவில் இந்தியாவின் அஸ்மிதா டே தங்கம் வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

மகளிர் 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் கனடாவின் ஹைடி குவாச்சை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கம் வென்றுள்ளார். காமன்வெல்த் வரலாற்றில் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியா வென்றுள்ள முதல் தங்கம் இதுவாகும்.

தங்கம் வென்ற அஸ்மிதா டே திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியா இதுவரை 4 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்கோவில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Asmita Dey made history at the Commonwealth Games 2026 on Friday as the 23-year-old from Tripura became the first Indian to win a gold medal in judo at the marquee event.

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