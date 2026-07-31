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காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல்: ஒரு கிலோ வித்தியாசத்தில் தங்கப் பதக்கத்தை இழந்த லவ்ப்ரீத் சிங்..! ஸ்நாட்ச் பிரிவில் உலக சாதனை!

காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் லவ்ப்ரீத் சிங் குறித்து...

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பதக்கம் வென்றவர்கள். (இடது). வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியர் (வலது). - படங்கள்: பிடிஐ

Updated On :31 ஜூலை 2026, 12:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் ஆடவருக்கான 110 கிலோவுக்கும் அதிகமான எடைப் பிரிவில் பளுதூக்குதலில் இந்திய லவ்ப்ரீத் சிங் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இந்தப் பதக்கத்துடன் இந்தியாவுக்கு 16 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், 23-ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜூலை 23 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்தியாவிலிருந்து 78 வீரர்கள், 48 வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளார்கள்.

இந்திய வீரர் லவ்ப்ரீத் சிங் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 176 கிலோ பளுவைத் தூக்கி சாதனை படைத்துள்ளார். க்ளீன், ஜெர்க் பிரிவில் 212 கிலோ பளுவைத் தூக்கினார். மொத்தமாக 388 கிலோ பளுவைத் தூக்கி இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளி வென்றார்.

காமன்வெல்த் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் அதிகபட்ச பளுவைத் தூக்கி புதிய வரலாற்றை லவ்ப்ரீத் சிங் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

நியூசிலாந்தின் தாவித் லிடி மொத்தமாக 389 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கம் வென்றார். இந்திய வீரர் லவ்ப்ரீத் சிங் ஒரு கிலோவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.

முன்னதாக, பிர்மிங்கம் காமன்வெல்த் போட்டியில் லவ்ப்ரீத் சிங் வெண்கலம் வென்றிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Commonwealth Games: Lovepreet Singh misses out on weightlifting gold by a margin of one kilogram. World record in the snatch event!

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