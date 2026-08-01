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இந்தியா

கேரளம்: இடுக்கியில் நிலச்சரிவு; 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

கேரளத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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இடுக்கியில் நிலச்சரிவு - படம் - ஏஎன்ஐ

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:34 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக 5 மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை (ரெட் அலர்ட்) விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கேரளத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தாமதமாகத் தொடங்கியது. சில நாள்களாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து இடுக்கி, கோழிக்கோடு, எர்ணாகுளம், கோட்டயம், பத்தனம்திட்டா ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அடூர் மலைப்பகுதியில் அதிகாலையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி பெண் ஒருவர் பலியானதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இடுக்கி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் சில இடங்கள் சேதமடைந்துள்ளது. இந்த மாவட்டத்தின் வாகமன் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில் வைக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் நாயர் என்பவர் பலியானார்.

இந்த நிலையில், நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் பணியில் ஈடுபட்டு, காணாமல் போனவர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.

இதையடுத்து, கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் வயநாடு எல்லைப்பகுதிகிளில் நிலச்சரிவால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A red alert has been issued for five districts in Kerala.

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