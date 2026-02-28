உலகுக்கு 'லிப்ட்'டை அறிமுகப்படுத்தியது ஓட்ஸ் என்ற நிறுவனம்தான். இந்த நிறுவனம் சார்பில் நியூயார்க்கில் உள்ள இ.வி.ஹேவுட் என்ற பல்பொருள் அங்காடியின் 5 மாடி கட்டடத்தில் செயல்படுத்துவதற்காக 1857-ஆம் ஆண்டு 'லிப்ட்' அமைக்கப்பட்டது. அப்போது லிப்ட்டை இயக்குவதற்கு நிராவி இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தினர். அந்த இயந்திரத்தின் வேகம் நிமிடத்துக்கு 40 அடிகளாகும். தற்போது அதன் வேகம் ஒரு நிமிடத்துக்கு 1,800 அடிகளாகும்.
பூச்சிகளிலேயே தூரப்பார்வை உடையது - வண்ணத்துப்பூச்சி.
ஒரு சராசரி ஆரோக்கியமான மனிதனின் ரத்த அழுத்தம் 120/80 என்ற அளவில் இருப்பதே நலம்.
தேனில் புற்றுநோய் எதிர்ப்புச் சக்தி உள்ளது.
இடது கால் ஷூவைவிட வலது கால் ஷூ சீக்கிரமாகத் தேயும்.
-முக்கிமலை நஞ்சன்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...