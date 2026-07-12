அப்பா அம்மா செல்லம்
அம்மா பேச்சு வெல்லம்
அப்பா சொல்லும் அறிவு
அன்பால் கலந்த தெளிவு
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பாட்டி கதைகள் சொல்வாள்
பண்பை ஊட்டி விடுவாள்
தாத்தா மெல்ல தூக்கி
தோளில் சுமப்பார் ஏற்றி
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அக்கா மிகுந்த அன்பு
ஆகா அதுவே தெம்பு
அண்ணன் அருகே இருக்க
அருமை காவல் சிறக்க
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தம்பி தங்கை இருவர்
தக்கத் துணை தருவர்
உறவு போன்ற சொத்து
உலகில் உண்டோ செப்பு!
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