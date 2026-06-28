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தெரியுமா?

உலகில் மிகவும் கடினமான வேலை பேசுகிற வேலைதானாம். நாம் பேசும்போது குரல் நாண்கள் விநாடிக்கு 150 முறை அசைகின்றன.

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கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

முக்கிமலை நஞ்சன்

உலகில் மிகவும் கடினமான வேலை பேசுகிற வேலைதானாம். நாம் பேசும்போது குரல் நாண்கள் விநாடிக்கு 150 முறை அசைகின்றன. பேசுவதையே தொழிலாகக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை உலக அளவில் 33 கோடியாகும்.

உலக மொழிகளிலேயே தமிழ் மொழியில்தான் முதன்முதலாக அகரவரிசை தோன்றியது. அதன் பெயர் அகராதி நிகண்டு. இயற்றியவர் சிதம்பர சிரேவண சித்தர். ஆண்டு 1594. அதன்பிறகே மற்ற மொழிகளில் அகரவரிசை தோன்றியது.

-நெ.இராமகிருஷ்ணன், சென்னை.

தொப்பி அணியாமல் வெறுந்தலையுடன் நிலா வெளிச்சத்தில் சென்றால் எல்லாத் தீமைகளும் வந்து சேரும் என்பது கியூபா நாட்டவர்களின் நம்பிக்கை!

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