இந்தியாவில் மக்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரே மாநிலம், சிக்கிம். இந்த மாநிலத்தின் வரலாறும், அது இந்தியாவில் ஒரு பகுதியாக மாறிய சூழ்நிலைகளும் இப்படி ஒரு சலுகையை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.
சிக்கிம் பகுதி 1975- ஆம் ஆண்டு மே 16-இல் இந்தியாவின் 22 -ஆவது மாநிலமானது. இந்தியாவில் இணைவதற்கு முன்பு சிக்கிம் சோக்யால் வம்சத்தால் ஆளப்பட்ட ஒரு சுதந்திர ராஜ்ஜியமாக இருந்தது.
சிக்கிம் இந்தியாவுடன் இணைந்தபோது, சிக்கிமில் நடைமுறையில் இருந்த பல சட்டங்களை மாற்றாமல் அப்படியே வைத்திருப்பதாக இந்திய அரசாங்கம் உறுதியளித்தது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, அதன் குடியிருப்பாளர்கள் வருமான வரி செலுத்தாமல் இருப்பதற்கான சலுகையைப் பெற்றனர்.
அரசியலமைப்பின் பிரிவு 371 (எஃப்) மற்றும் வருமானவரிச் சட்டம் 1961-இன் பிரிவு 10 (26 ஏஏஏ) ஆகியவற்றால் சிக்கிமின் வரி விலக்கு சலுகை பாதுகாக்கப்படுகிறது.
சட்டப்பிரிவு 10 (26 ஏஏஏ)-இன்படி சிக்கிமில் வசிக்கும் எந்த ஒரு நபரின் வருமானத்துக்கும் வரி விதிக்கப்படுவதில்லை. இந்த விதி அனைத்து வகையான வருமானங்களுக்கும் பொருந்தும்.
