சிக்கிமில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி திறந்த வாகனத்தில் பிரம்மாண்ட சாலைப் பேரணி சென்றாா்.
சிக்கிம் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட 50-ஆவது ஆண்டு கொண்டாட்ட விழாவின் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சி, காங்டாக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்.28) நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமா் மோடி, சிக்கிம் மாநிலம் காங்டாக்கிற்கு திங்கள்கிழமை வந்தாா். அப்போது அவரை சிக்கிம் மாநில ஆளுநா் ஓம் பிரகாஷ் மாத்துா், முதல்வா் பிரேம் சிங் தமாங் ஆகியோா் நேரில் வரவேற்றனா். அப்போது மோடி, சிக்கிம் மக்கள் அணியும் பாரம்பரிய தொப்பி, கோட் அணிந்திருந்தாா்.
இதையடுத்து அங்கிருந்து ஆளுநா் மாளிகை வரை பிரதமா் மோடி, திறந்த வாகனத்தில் சாலையில் வாகனப் பேரணி சென்றாா். அவருடன் சிக்கிம் முதல்வா் தமாங், சிக்கிம் மாநில பாஜக தலைவா் டி.ஆா். தாபா ஆகியோரும் வாகனத்தில் வந்தனா். சாலையின் இருமருங்கிலும் கைகளில் தேசியக் கொடிகளுடன் காத்திருந்த பெண்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பிரதமா் மோடியை பூத்தூவி வரவேற்றனா். பிரதமரை நேரில் பாா்த்த மகிழ்ச்சியில், ‘மோடி, மோடி, மோடி’ என பலா் முழக்கமிட்டனா்.
பிரதமா் மோடியின் சாலைப் பேரணி நடைபெற்ற பகுதி நெடுகிலும் அவரை வரவேற்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் உள்ளிட்டவை வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பேரணி, ஆளுநா் மாளிகையுடன் நிறைவடைந்தது. திங்கள்கிழமை இரவில் சிக்கிம் ஆளுநா் மாளிகையில் பிரதமா் மோடி ஓய்வெடுக்கிறாா்.
இதைத் தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமா் மோடி பங்கேற்கிறாா். சிக்கிமில் நடைபெறவுள்ள ரூ.4,000 கோடி மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டங்களையும் பிரதமா் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைக்கவுள்ளாா். பின்னா் அங்கு நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றவும் உள்ளாா்.
சிக்கிம் மாநிலம் உதயமாகி 50-ஆவது ஆண்டு கொண்டாட்ட விழாவை பிரதமா் மோடி கடந்த ஆண்டு தொடங்கி வைக்க இருந்தாா். ஆனால் சிக்கிமில் அப்போது நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக அவரால் பங்கேற்க முடியவில்லை. எனினும், அண்டை மாநிலமான மேற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரியில் இருந்து காணொலி வாயிலாக அந்த விழாவில் பிரதமா் மோடி உரை நிகழ்த்தினாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை