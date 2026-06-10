பிரதமருக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் வாழ்த்து

இந்தியாவின் நீண்டகால பிரதமா் என்ற சாதனையைப் பெற்றுள்ள பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.
மத்திய இணையமைச்சா் எல்.முருகன்: தொடா்ந்து 4,399 நாள்கள் இந்தியாவின் பிரதமராகப் பணியாற்றி, நீண்ட காலம் பதவி வகித்த பிரதமா் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ள நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்த்துகள். நமது தேசத்தின் சாதனை சரித்திரத்தில் இது மாபெரும் மைல்கல்.
எடப்பாடி பழனிசாமி (அதிமுக): இந்திய வரலாற்றில் அதிக நாள்கள் பிரதமராக இருக்கும் சாதனையை நரேந்திர மோடி செய்துள்ளாா். தொடா்ந்து 3 முறை மக்களின் ஆதரவைப் பெற்று, உலக நாடுகள் போற்றும் ஆளுமையாக திகழுவதுடன், நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு பாடுபடும் அவருக்கு வாழ்த்துகள்.
டிடிவி.தினகரன் (அமமுக): பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியில் நாடு நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது. அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள்.
அன்புமணி (பாமக): வரலாற்று சாதனையை பிரதமா் நரேந்திர மோடி செய்துள்ளாா். இந்தியாவை அனைத்து துறைகளிலும் வல்லரசாக மாற்றும் முயற்சியில் வெற்றி பெற வாழ்த்துகள்.