பிரிட்டன் புதிய பிரதமா் ஆண்டி பா்ன்ஹாமுக்கு மோடி வாழ்த்து

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக பதிவியேற்ற ஆண்டி பா்ன்ஹாமுக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி செவ்வாய்க்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக பதவியேற்ற ஆண்டி பா்ன்ஹாமுக்கு எனது மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள். இந்தியாவும், பிரிட்டனும் பொதுவான ஜனநாயக விழுமியங்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. வா்த்தகம், முதலீடு, தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் மற்றும் மக்களிடையேயான உறவிலும் இரு நாடுகளும் விரிவான ஒத்துழைப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இரு நாடுகளிடையேயான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வா்த்தக ஒப்பந்தம் இம் மாதம் நடைமுறைக்கு வர உள்ளதால், இருதரப்பு கூட்டுறவு மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
இரு நாடுகளிடையேயான ராஜீய உறவை மேலும் வலுப்படுத்தவும், இரு நாடுகளுக்கும் பொதுவான ‘தொலைநோக்கு திட்டம் 2035 (விஷன் 2035)’ திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லவும் உங்களுடன் நெருங்கிப் பணியாற்ற ஆவலுடன் உள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டாா்.
பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த கியா் ஸ்ாா்மா் அண்மையில் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ததைத் தொடா்ந்து, புதிய பிரதமராக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆளும் தொழிலாளா் கட்சியின் தலைவா் ஆண்டி பா்ன்ஹாம், திங்கள்கிழமை பதவியேற்றாா்.
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