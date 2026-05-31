சிறுவர்மணி

கோடை மழையே வா!

கோடை மழையே கோடை மழையே கொஞ்சம் பெய்துவிடு!

Updated On :31 மே 2026, 1:38 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடை மழையே கோடை மழையே

கொஞ்சம் பெய்துவிடு!

ஆடை நனைய வியர்க்கும் சூட்டை

அன்பாய்த் தணித்துவிடு!

ஓடை வழியே உனது நீரைச்

சற்றே ஓடவிடு!

ஆடிக் கொண்டே எமது கப்பல்

அதில் போகவிடு!

செடிகள் எல்லாம் செழிப்பாகத் தோன்றும்

உனது உணவாலே!

விடுமுறைப் பயணமும் இனிமை யாகும்

உனது வரவாலே!

-எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம், மூவரசன்பேட்டை.

வகுப்பறை அலப்பறை...

'பரீட்சையில் அவன் பாஸ் செய்துவிட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாயா?''

'ஆமாம்... அவனைப் பார்த்துதானே காப்பி அடித்தேன்.''

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.

'பிளஸ் 2 பரீட்சை தேர்வில் முறைகேடு நடந்துருக்குடா?''

'எப்படிச் சொல்றே?''

'என்னைப் பார்த்து 'காப்பி' அடிச்சவன் பாசாயிட்டேன். நான் பெயில் ஆயிட்டேன்.''

-இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.

'புட் பால், டென்னிûஸ எல்லாம் விளையாடணும்னு ட்ரில் மாஸ்டர் சொன்னாரே?''

'அதைத்தான்டா... மொபைலில் நான் விளையாடிட்டி இருக்கேன்...''

-நெ.இராமகிருஷ்ணன், பொழிச்சலூர்.

கிருஷ்ணகிரியில் ஆலங்கட்டியுடன் பலத்த மழை

இரவு 7 மணி வரை 13 மாவட்டங்களுக்கு மழை!

இன்று 12 மாவட்டங்களில் மழை! ஓரிரு இடங்களில் 2 -3 டிகிரி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்!

புதுச்சேரியில் 3 மணி நேரம் பெய்த கோடை மழை! மக்கள் மகிழ்ச்சி!!

"தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?" | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

"வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!": அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

