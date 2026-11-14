பாரம்பரிய விளையாட்டு - ராஜா மந்திரி
புகழ்பெற்ற சமூக புதிர் விளையாட்டுகளில் ஒன்று, ராஜா மந்திரி.
புகழ்பெற்ற சமூக புதிர் விளையாட்டுகளில் ஒன்று, ராஜா மந்திரி. தமிழ்நாடு முழுவதும் விளையாடப்படும் இதில் ஆட்டக்காரர்கள் மறைக்கப்பட்ட அடையாளங்களைக் கண்டுபிடிக்கத் தங்களின் உள்ளுணர்வு மற்றும் கூர்ந்து கவனிக்கும் திறனைப் பயன்படுத்துவார்கள்.
உண்மைக் காரணி:
இது தலைமுறை தலைமுறையாகத் தமிழ் வீடுகளில் விளையாடப்பட்டு வரும் ஒரு விருப்பமான உள்ளரங்கு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டாகும்.
தேவையான பொருள்கள்:
காகிதம் மற்றும் பேனா (ராஜா, மந்திரி, போலீஸ், திருடன் மற்றும் பொதுமக்கள் என எழுத).
விதிகள்:
போலீஸ் கணிக்கும் வரை எந்த ஓர் ஆட்டக்காரரும் தங்கள் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தக் கூடாது.
திருடனைச் சரியாகக் கண்டுபிடிக்கப் போலீஸூக்கு வழக்கமாக ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே வழங்கப்படும்.
காகிதச் சீட்டுகள் வெளிப்புறத்திலிருந்து பார்த்தால் உள்ளே இருப்பது தெரியாதவாறு இறுக்கமாக மடிக்கப்பட வேண்டும்.
விளையாடுவது எப்படி?
ராஜா, மந்திரி, போலீஸ், திருடன் மற்றும் பொதுமக்கள் (அல்லது மக்கள்) ஆகிய கதாபாத்திரங்களின் பெயர்களைச் சிறிய, ஒரே மாதிரியான காகிதத் துண்டுகளில் தனித்
தனியாக எழுதி வைப்பார்கள். பின்பு, உள்ளே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று வெளியே தெரியாதவாறு அவற்றைச் சீராக மடித்து, ஒன்றாகச் சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்குவார்கள்.
ஆட்டக்காரர்கள் அனைவரும் ஆளுக்கொரு காகிதச் சீட்டைத் தங்களின் முறைப்படி எடுப்பார்கள். சீட்டைப் பிரித்துப் பார்த்ததும், 'ராஜா' சீட்டைப் பெற்றவர் கம்பீரமாகத் தன் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தி, 'என் மந்திரியே! நமது போலீஸை அழைத்துத் திருடனைக் கண்டுபிடிக்க உத்தரவிடுங்கள்!' அல்லது நேரடியாக 'போலீஸ், திருடனைக் கண்டுபிடி!' என்று கட்டளையிடுவார்.
அடுத்ததாக, 'போலீஸ்' சீட்டை வைத்துள்ள நபர் தன் அடையாளத்தைக் காட்டி முன்வருவார். அவர் மற்ற ஆட்டக்காரர்களின் முகபாவனைகள், பதற்றம் மற்றும் கண் அசைவுகளைக் கூர்ந்து கவனித்து, அவர்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் 'திருடன்' யார் என்பதைக் கணிக்க முயல்வார்.
போலீஸ் சரியாகத் திருடனைக் கண்டுபிடித்துவிட்டால், போலீஸூக்குரிய முழுப் புள்ளிகளும் (எ.கா: 500 அல்லது 1000 புள்ளிகள்) வழங்கப்படும்; திருடனுக்கு பூஜ்ஜியப் புள்ளிகள் மட்டுமே கிடைக்கும். ஒருவேளை போலீஸ் தவறான நபரைக் காட்டிவிட்டால், போலீஸின் புள்ளிகள் அனைத்தும் திருடனுக்குச் சென்றுவிடும்.
ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவிலும் அந்தந்தக் கதாபாத்திரங்களுக்குரிய புள்ளிகள் (ராஜா - 40, மந்திரி - 30, போலீஸ் - 20, பொதுமக்கள் - 10, திருடன் - 0 என ஆட்டத்தின் விதிமுறைக்கேற்ப) ஒரு தாளில் துல்லியமாகப் பதிவு செய்யப்படும். அதன் பிறகு, மீண்டும் அனைத்துச் சீட்டுகளும் சேகரிக்கப்பட்டு, நன்றாகக் குலுக்கப்பட்டு அடுத்த பரபரப்பான சுற்று தொடங்கும்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
அனைத்துச் சுற்றுகளின் முடிவில், அதிக மொத்தப் புள்ளிகளைச் சேகரித்த ஆட்டக்காரர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
நன்மைகள்:
துப்பறியும் பகுப்பாய்வுத் திறனையும் தர்க்கரீதியான சிந்தனையையும் வளர்க்கிறது.
உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், உடல் மொழியைப் புரிந்து கொள்ளவும் கற்பிக்கிறது.
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