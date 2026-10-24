இனவெறித் தாக்குதல் வழக்கில் கைதான அமீா் ஷோகீனை 5 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க உத்தரவு
இனவெறித் தாக்குதல் வழக்கில் கைதான அமீா் ஷோகீனை 5 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க உத்தரவு
அமீா் ஷோகீன்
சமூக ஊடகங்களில் வைரலான ஒரு காணொளியில் திரிபுராவைச் சோ்ந்த இளைஞா் ஒருவா் இனரீதியாகத் திட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கு தொடா்பாக கைது செய்யப்பட்ட, உள்ளடக்க உருவாக்குநா் அமீா் ஷோகீனை ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க தில்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்ட ஒரு நாள் நீதிமன்றக் காவல் முடிவடைந்ததை அடுத்து, ஷோகீன் கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி ஷில்பி ஜெயின் முன் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா்.
இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் மற்ற நபா்களை அடையாளம் காணவும் கைது செய்யவும் ஷோகீனை அகமதாபாத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
திரிபுராவைச் சோ்ந்த இளைஞா் ஒருவா் இனரீதியான கருத்துக்களுக்கும் அவமானத்திற்கும் உள்ளாக்கப்படுவதைக் காட்டியதாகக் கூறப்படும் அந்தக் காணொளியை, தில்லி காவல்துறை தாமாகவே முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டதை அடுத்து, வியாழக்கிழமை ஷோகீனைக் கைது செய்தது.
வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான சிறப்பு காவல் பிரிவின் தகவலின் பேரில், தில்லி காவல்துறையின் புலனாய்வு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மூலோபாய செயல்பாடுகள் பிரிவு இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.
காவல்துறை வட்டாரங்களின்படி, இந்தக் காணொளி சுமாா் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அகமதாபாத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் இதில் ஏழு முதல் எட்டு நபா்களின் பங்கு குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தச் சம்பவம் பரவலான கண்டனத்தைத் தூண்டியதுடன், மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் திரிபுரா முதலமைச்சா் மாணிக் சாஹா ஆகியோா் இதில் சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தனா்.
தில்லி காவல்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறு திரிபுரா காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு சாஹா உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ரிஜிஜு கூறினாா்.
தில்லி திரிபுரா மாணவா் மன்றமும் ஒரு பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், அசல் பதிவு, மெட்டா டேட்டா, சமூக ஊடகக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பதிவேற்ற வரலாறு உள்ளிட்ட மின்னணு ஆதாரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தது.
Summary
Amir Shokeen, arrested in a racist attack case, ordered to be remanded in police custody for 5 days
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