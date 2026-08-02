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சின்னதிரை

விஜய் டி.வி.யில் 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு உலகளவில் ரசிகர்கள் உண்டு. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இது பத்தாவது ஆண்டு.

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:09 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விஜய் டி.வி.யில் 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு உலகளவில் ரசிகர்கள் உண்டு. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இது பத்தாவது ஆண்டு.

முதல் மூன்று சீசன்கள் ஜூன் மாதம் தொடங்கி, செப்டம்பரில் நிறைவடைந்து வந்தன. நான்காவது சீசன், அதாவது கரோனா நேரத்தில் ஒளிபரப்பு தாமதமாகி அக்டோபர் முதல் ஒளிபரப்பு தொடங்கியது.

அப்போது முதல் சென்ற ஆண்டு வரை அக்டோபர் முதல் வாரத்திலிருந்துதான் ஒளிபரப்பு தொடங்கி வந்தது. மறு வருடம் பொங்கல் பண்டிகையுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது. இந்நிலையில், இந்தாண்டு இதில் மாற்றத்தைச் செய்திருக்கிறார்கள்.அதாவது நிகழ்ச்சி தொடங்கும் வருடத்துக்குள்ளாகவே முடிக்கவிருக்கிறார்கள். அதன்படி இந்தாண்டு நிகழ்ச்சி தொடங்கும் தேதி தெரிய வந்துள்ளது.

செப்டம்பர் மாதம் 6-ஆம் தேதி முதல் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 ஒளிபரப்பாகவிருக்கிறது. அதிலிருந்து 105 நாள்கள் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. இந்த வருடமும் நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதியே தொகுத்து வழங்குகிறார். போட்டியாளர்களைத் தேடும் படலம் தொடங்கி விட்டது. டி.வி., சினிமா, மாடலிங் எனப் பல துறைகளிலும் இருக்கும் பலரிடமும் பேசி வருகிறார்களாம்.

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