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புதிய சினிமா அனுபவம்

மீரா கதிரவனின் இயக்கத்தில் கஸ்தூரிராஜா உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளிவந்து பரவலான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள படம் 'ஹபீபீ'.

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 4:08 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மீரா கதிரவனின் இயக்கத்தில் கஸ்தூரிராஜா உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளிவந்து பரவலான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள படம் 'ஹபீபீ'. இஸ்லாமியர்களின் வாழ்வியலை பேசிய குறிப்பிடத்தகுந்த படங்களில் இது முக்கியத்துவம் பெறுவதாக பரவலான பேச்சு உள்ளது. இப்படத்தின் வெற்றி விழா அண்மையில் சென்னையில் நடந்தது.

இதில் மீரா கதிரவன் பேசும் போது, 'மேடைகள் எனக்கு பழசு. ஆனால், இந்த உணர்வு புதிதாக உள்ளது. ஏனெனில், இது என் முதல் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா. கஸ்தூரி ராஜா போன்ற பெரியவர்கள் என்னை குரு என்று சொல்வது எனக்குக் கூச்சமாக உள்ளது. இது எனக்கு முதல் முறை. என்னை சினிமாவுக்கு அனுமதித்த என் குடும்பத்துக்கு நன்றி. படக்குழுவினர் அனைவருக்குமே நன்றி.

நெருக்கடியான தருணத்தில் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி இந்தப் படத்துக்குப் பணம் தந்து உதவினார். இயக்குநர் ராம் இந்தப் படத்தை தோளில் தூக்கி சுமந்த பிறகு தான் இதற்கு வெளிச்சம் கிடைத்தது. நண்பர் என்பதால் ராம் இதனை எனக்குச் செய்யவில்லை. எல்லா நல்ல படங்களுக்கும் அவர் செய்வார். இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்ததில் சினிமாவுக்கு மிகப் பெரும் பங்கு உண்டு. அதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் தான் முன்வர வேண்டும். இஸ்லாமியர்கள் குறித்த பார்வையை இந்தப் படம் மாற்றி இருக்கிறது என்பதை பெரும் வெற்றியாக நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. சிலர் பேசுகிற போது 110 வருட சினிமா அனுபவத்தில் இந்த சினிமா கொடுத்துள்ள அனுபவம் மிகப் புதிது என்றார்கள். அந்த அனைவருக்கும் நன்றி'' என்றார் மீரா கதிரவன்.

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