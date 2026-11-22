வெளிச்சம் எல்லாம் அற்புதம்!
செளந்தர்ராஜாவின் நேர்காணல்.
''அறிந்தும் அறியாமலும் அவ்வப்போது செய்கிற தவறுகள்தான் வாழ்க்கையின் திசையைத் தீர்மானிக்கும். அது நல்லதோ, கெட்டதோ... சில நிமிடங்கள், சில விநாடிகளில் நாம் அதுவரைக்கும் வடிவமைத்து வைத்த மொத்த வாழ்க்கைப் போக்கும் மாறி விடுகிறது. அப்படித்தான் இங்கே ஒரு சூழல். ஒவ்வொரு கணமும் ஓர் அனுபவம். அனுபவமே கடவுள் என்று உணருகிறபோதுதான் எல்லாமே தெரிகிறது. ஆசையே துன்பத்துக்குக் காரணம் என புத்தர் உணர்ந்தது சிறு விநாடிதான். ஆனால், அவர் கடந்து வந்த தூரம், ஒரு வனத்தைக் கடந்த மாதிரி. இதுதான் என் தற்போதைய நிலை'' என்று தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்துப் பேசுகிறார் நடிகர் செளந்தர்ராஜா.
'சாயாவனம்', 'ரெய்டு', 'இடிமுழக்கம்', மலையாளத்தில் 'கட்டிஸ் கேங்' என அடுத்தடுத்த லைன் அப்களில் இருப்பவர் இப்போது 'டோரதி' படத்தில் மிளிர்கிறார்.
'சிறு தவறுகள் எல்லாம் சேரும்போதுதான் பெரிய அனுபவங்கள் கைக்கு வரும். அப்படி ஒட்டுமொத்த அனுபவங்களையும் பெற்றுவிட, இந்த ஒரு வாழ்க்கை போதாது. இதோ நம் பக்கத்தில் நடக்கிற சின்ன தவறுகளிலிருந்து கூட, அனுபவங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இது ஏதோ ஓர் உபதேசம்போல் இருக்கலாம். ஆனால், உண்மை'' என்று சொல்லி முடிக்கும் போது, செளந்தரின் முகத்தில் அவ்வளவு பிரகாசம்.
அவர் மேலும் கூறியது:
'சினிமாவுக்கு முன்னே பின்னே சம்பந்தம் இல்லாத குடும்பம். கால் போன போக்கு, மனம் போன இடம் என்று திரியும் வயதிலேயே சினிமா மேல் சிறு ஆசை. அவ்வப்போது வரும் படங்களின் பெரும் வெற்றி, அது தரும் உத்வேகம் இந்தப் பயணத் தொடக்கத்துக்குப் பெரும் பலம். சினிமாவின் மேல் வெறும் ஆசையை மட்டும் கொள்ளாமல், அதைப் பற்றி தீவிரமாக அறிந்தேன். ஆனால், சினிமா வாசலுக்கான திறவுகோல் எங்கேயும் இல்லை. முதல் வாய்ப்பில் ஆயிரம் கஷ்டங்கள். எல்லாவற்றுக்கும் தயாராக இருந்தேன். உழைப்பைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. அறிமுகப் படங்கள் பெரும் வெற்றி இல்லை, வசூல் இல்லையென்றாலும் நல்ல சினிமாவின் பக்கம் நின்றது.சினிமாவுக்கு வந்த பலருக்கும் நிறைய கதைகள் இருக்கும். ஆனால் எனக்கென்று அப்படி ஒன்றும் இல்லை.
துக்கம், கவலை, மகிழ்ச்சி, கொண்டாட்டம், அன்பு, அழுகை... இவையெல்லாம் நிறைய இருக்கிறது. நான் பார்த்துப் பழகின மனிதர்கள் எல்லாரும் அவ்வளவு நல்லவர்கள். நல்ல அனுபவங்கள் கொடுத்தார்கள். சிலருக்குப் பணம்தான் குறியாக இருந்தது. சினிமா, வாழ்க்கை என இரண்டிலும் இருந்த குழப்பங்களைப் புரிந்துகொள்ள அவர்கள்தான் துணை நின்றார்கள். அதுதான் இந்த இடத்துக்கு என்னைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. 'இவன் பெரிய ஆளு'ன்னு சில பேர் எடைப் போட்டார்கள். சிலர் மனசை பார்த்து பார்த்துப் பழகினார்கள். இப்படி வாழ்வு நெடுகிலும் நல்ல ஆசான்கள். எல்லோருக்கும் நன்றி.
யுகங்களின் காத்திருப்பை ஒரு விநாடியின் தரிசனம் துடைத்தெறிவது மனித வாழ்வில்தான் நடக்கும். காத்திருப்பின் வலியைச் சுகமாக்கும் உயிர்கள்தான் பிரபஞ்சத்தின் பெருங்கொடை இல்லையா... எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பது பல நேரங்களில் நடப்பதில்லை. ஆனால், காத்திருந்ததைவிடவும் அழகான விஷயங்கள் நடந்து விடுகின்றன. சினிமாவில் என் அடுத்த துவக்கம் இது. சாயாவனம் என்னை கதாநாயகன் என்கிற இடத்துக்கு தூக்கி வந்திருக்கிறது. மலையாள இயக்குநர் அனில் சாருக்கு நன்றி. சின்ன கதை, பெரிய கமர்ஷியல் என்று என்னை மாற்றி வைக்கப் போகும் கதை.
திரைக்கதையில் அவ்வளவு சுவாரசியம். எதிர்பாராதத் திருப்பங்கள் நிறைந்த கதை. சென்னையை மையப்படுத்துகிற கதை. பெரும் சுவாரசியங்களும், அதிர்ச்சிகளும் சம விதத்தில் கலந்திருக்கிற கதை. இந்த நேரத்தில் நான் நடிக்க வேண்டிய படம். எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் நடந்தால், இந்தப் படம் வேறு ஒரு நிலையில் உங்களை வந்துசேரும். உடம்பும், மனசும் லயித்து இயங்குகிற படம். காலம் கடந்தும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிற்கக்கூடிய படமாக இருக்கும். இதோ நீங்களும், நானும், நாம் எல்லாரும் பார்த்து ரசிக்கிற இந்த உலகம்தான் கதை. நல்ல படம். நல்ல இடத்துக்கு என்னைக் கொண்டு போகும்.
பெரிய இடங்களுக்கு இன்னும் பயணப்படவில்லை. அதற்குள் நிறையப்பேரின் அன்பும், ஆதரவும் கிடைத்திருக்கிறது. 'இயல்பா இருக்கப்பா...'னு நிறையப்பேர் சொல்லுவதில் மகிழ்ச்சி.
இவற்றையெல்லாம் விட போராடி வெற்றிபெறத் துடிக்கும் உதவி இயக்குநர்கள், நல்ல சினிமாவை நேசிக்கும் புதுப் படைப்பாளிகள் எல்லோருக்கும் என் இடம் பிடிக்கும். அந்தளவுக்கு வருவேன். இப்போது தெரிகிற வெளிச்சம் எல்லாம் அற்புதம். இதற்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் எண்ணம். நல்ல நல்ல படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறேன். தேடி வந்தவை நிறைய. நானும் தேடிப் போகிறேன்.
நான் பிரபலத்தின் வாரிசாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், எனக்கு நானே துணை. இங்கே யார் வேண்டுமானாலும் ஜெயிக்கலாம். சினிமாவில் வேலைக்கு காசு இல்லை. பேருக்குத்தான் காசு. லேபிள்தான் இங்கே முக்கியம். நிறைய படங்களில் நடிப்பதை விட, நாலே நாலு நல்ல படங்களில் நடித்தால் போதும். அந்த எண்ண ஓட்டத்தில்தான் ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறேன். டூயட் ஆட மாட்டேன்.... பஞ்ச் வசனம் பேச மாட்டேன் என்று இங்கே எதையும் உறுதியாகச் சொல்ல முடியவில்லை. ஏனென்றால் அடுத்த படத்திலேயே அதில் நடிக்க வைத்து விடுவார்கள். அதனால் வார்த்தைகளை விட்டு விடக்கூடாது. அதுவே நாளைக்கு ஆயுதமாகி நம்மை தாக்கும் என்கிற ஆபத்தையும் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன்.
பெரிய ஸ்டார், சின்ன ஸ்டார் என எந்த வித்தியாசத்தையும் ரசிகர்கள் பார்ப்பதில்லை. கதை இருந்தால் போதும். இந்த நிலை இன்னும் சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்தால், எல்லாமே மாறி விடும். இதுதான் கதை எனத் தீர்மானமாகப் பிடித்து விட்டால், அந்தக் கதையில் எந்தக் கதாபாத்திரத்தையும் ஏற்று விடுவேன். ஓடுகிற படத்தில் இருப்பதைவிட, கதை உள்ள படத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறேன். இந்த நிலைப்பாடு கடைசி வரை இருந்தால் அழகான வெற்றிகளின் பட்டியல் தொடரும். சினிமா ஒரு பதற்றத்துடன் நிற்க வேண்டிய இடம்தான். ஆனால், நம்பிக்கையோடு உழைத்தால், ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இடம் கிடைக்கும். என் சினிமா பயணத்தில் கிடைத்த அனுபவம் இது. எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் எடுத்து, புதிது புதிதாக யோசித்து உழைக்கத் தயாராக இருக்கிறேன். அப்படிப் பார்த்தால் இனி வரும் படங்கள்தான் எனக்கான ஸ்டார்ட் பட்டன்'' என்று கண்கள் மலர்ந்து நிற்கிறார் செளந்தர்ராஜா.
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