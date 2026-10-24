எனக்கே நம்பிக்கை இல்லை!
திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரும் வசூலைக் குவித்த 'பெத்லஹேம் குடும்ப யூனிட்' மல்லுவுட்டில் ஹிட்டாகியிருக்கிறது. இப்படத்தின் வெற்றி விழா அண்மையில் கேரளாவில் நடைபெற்றது.
மமிதா பைஜூ
திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரும் வசூலைக் குவித்த 'பெத்லஹேம் குடும்ப யூனிட்' மல்லுவுட்டில் ஹிட்டாகியிருக்கிறது. இப்படத்தின் வெற்றி விழா அண்மையில் கேரளாவில் நடைபெற்றது.
இதில் மமிதா பைஜூ பேசுகையில், ' இயக்குநர் கிரிஷ் 'சூப்பர் சரண்யா' படம் ரிலீஸாகாத சமயத்திலேயே என்னிடம் 'பெத்லஹேம் குடும்ப யூனிட்' படத்தின் கதையைக் கூறினார். அப்போதே இந்தப் பாத்திரத்தில் நான் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றும் சொன்னார்.
எந்த நம்பிக்கையில் அன்று இதனை சொன்னார் என்று எனக்கு இன்றுவரை தெரியவில்லை. இன்று இந்தப் படத்தின் வெற்றி மேடையில் நிற்கும் நான், இயக்குநருக்கு 'நன்றி' என்பதைத் தவிர வேறு எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை.
'முதன்மைக் கதாநாயகியாக நடித்து என்னால் ஒரு படத்தைத் தாங்கிப் பிடிக்க முடியுமா?' என்று எனக்கே நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழலில், அவர் என் மீது தீவிர நம்பிக்கை வைத்து, 'பிரேமலு', 'பெத்லஹேம் குடும்ப யூனிட்' படங்களைக் கொடுத்தார். அவருக்கு நான் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளேன்!'' எனச் சொல்லியிருக்கிறார்.
நிவின் பாலி மற்றும் மமிதா பைஜூ இணைந்து நடித்த 'பெத்லஹேம் குடும்ப யூனிட்' திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓ.டி.டி. தளத்திலும் வெளியாகி, நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
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