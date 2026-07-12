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தமிழ்மணி

நன்மை தரும் பண்பு

தமக்குப் பகைவர்களாக எதிர் நின்று, தம் பகைமைக்கு ஏற்ற செயல்களையே செய்து கொண்டிருப்பவருக்கு எதிராகத் தாமும் அப்படிச் செய்யாமையினை, ஆற்றலில்லாமை என்று அறிவுடையோர் கருதவே மாட்டார்கள்.

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Updated On :12 ஜூலை 2026, 10:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மாற்றாராய் நின்று தம் மாறேற்பார்க்கு ஏலாமை

ஆற்றாமை' என்னார், அறிவுடையோர்;-ஆற்றாமை

நேர்த்தின்னா மற்றவர் செய்தக்கால், தாமவரைப்

போர்த்தின்னா செய்யாமை நன்று.

(பாடல் 67 அதிகாரம்: சினம் இன்மை)

தமக்குப் பகைவர்களாக எதிர் நின்று, தம் பகைமைக்கு ஏற்ற செயல்களையே செய்து கொண்டிருப்பவருக்கு எதிராகத் தாமும் அப்படிச் செய்யாமையினை, ஆற்றலில்லாமை என்று அறிவுடையோர் கருதவே மாட்டார்கள். ஆதலால், அப்படிப் பகைவர்களும் பொறுமையின்றி எதிர்த்துக் கொடுமையான செயல்களைச் செய்த காலத்தும் தாங்கள் அவர்களுக்கு மீட்டும் அப்படிப்பட்ட கொடுமைகளைச் செய்யாமலிருப்பதே நன்மை தரும் பண்பாகும்.

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