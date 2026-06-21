மேலானவர்களின் செயல்...

நேர்த்து நிகர் அல்லார் நீர்அல்ல சொல்லியக்கால்
வேர்த்து வெகுளார், விழுமியோர்,-ஓர்த்ததனை,
உள்ளத்தான் உள்ளி, உரைத்துராய், ஊர்கேட்பத்
துள்ளித் தூண் முட்டுமாம், கீழ்.
(பாடல் 64 அதிகாரம்: சினம் இன்மை)
தமக்கு ஒப்புமை இல்லாதவர்கள், தம்மை எதிர்த்துத் தகுதியற்ற சொற்களைச் சொல்லிய காலத்தும், அதனைக் கேட்டு மனம் புழுங்கிச் சினங்கொள்ள மாட்டார்கள் மேலானவர்கள்.
கீழ்மக்களோ, அந்தச் சொற்களை நன்றாக ஆராய்ந்து, தம் உள்ளத்தினால் நினைந்து, பலரும் கேட்ப அவர்க்குச் சொல்லி, ஊரெல்லாம் கேட்கும்படி உராய்ந்து துள்ளிக்குதித்துத், தூணிலேயும் போய் முட்டிக் கொள்வார்கள்.
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